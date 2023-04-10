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10 Nisan 2023
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Deprem bölgesi için uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır illeri ile Kahramanmaraş’ın güney ve doğu, Şanlıurfa ve Hatay’ın kuzey, Malatya’nın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli, Adıyaman ile Diyarbakır çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgenin batısında yarın öğle saatlerinde, doğusunda ise gece saatlerinde kuvvetli yağışların etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

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