Deprem bölgesinde 55 çocuk ve 140 yetişkin kayıp

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken “imam nikahı” ile evlendirdiğinin ortaya çıkmasının ardından kurulan TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu, bugün Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarının deprem bölgesindeki çocuklarla ilgili çalışmalarını dinlemek için toplandı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu deprem bölgesinde kimlik tespit çalışmalarını ve kayıp ihbarı yapılan yurttaşların sayısını paylaştı. Holoğlu, şunları söyledi:

KİMLİK TESPİTİ ÇALIŞMALARI

*Deprem bölgesinde ailelerinden ayrı olarak kurtarılan veya bulunan çocukların mutlak kayıt altına alınarak teslim edilmesi, teslimin öncelikle sağlık görevlilerine yapılmasının sağlanması, sağlık görevlilerine teslimin mümkün olmaması durumunda çocuğun bulunduğu veya kurtarıldığı bina numarasının veya yerinin kaydedilmesi, teslim edilen şahısların kimlik bilgileri ve fotoğraflı tespitlerin sağlanması ve teslim edilen şahıslara ait araç bilgilerinin kaydedilmesi; olay yerinde video, resim vasıtasıyla adres bilgilerinin kayıt altına alınarak teslim edilen sağlık kuruluşunun bilgilerinin eksiksiz kaydının yapılması hususlarıyla deprem mağduru çocuklara yönelik sadece bu işlemlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla deprem bölgesi ve bölgeden hasta sevk edilen tüm kolluk birimlerinde yirmi dört saat esasına göre personel görevlendirilmiştir.

*Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘depremden etkilenen, henüz yakınlarına ulaşılamayan kimliksiz veya kendini ifade edemeyen çocuklar’ konulu genelge doğrultusunda, kimlik tespiti yapılmayan çocuklarımızın kimlik tespitinin yapılabilmesi için fotoğraflarının çekilmesi, fiziki özelliklerinin ortaya konulması gibi işlemler yürütülerek hastanelerde tedavisi tamamlanan ve aile bağı kurulamayan çocuklarımızın aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerine teslimi sağlanmaktadır.

“3 BİN 602’SİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ”

*Deprem bölgesinde kaybolduğu bilgisi bulunan çocukların bulunmasına yönelik Bakanlığımızda ve bölgedeki illerde özel ekipler kurularak kayıp çocukların bulunmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.

*Deprem sonrasında enkaz altında hayatını kaybederek defnedilen kimliği belirsiz çocuklarımızın daha sonraki yapılacak olan çalışmalarda kimliklerinin tespit edilmesini kolaylaştırmak amacıyla bu kişilere ait fiziki özellikleri, fotoğraf ve DNA örnekleri alınması sağlanmıştır.

*Ayrıca, bu DNA örneklerinden sonra kriminal birimlerimizce kimliği belirlenemeyen şahısların parmak izi alınarak sisteme girilmiş, bunlardan 3 bin 602’sinin kimliği tespit edilmiştir; bu, bütün rahmetli olanlar için, çocuklar değil sadece.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN 0-1 YAŞ ARASINDA 137 ÇOCUK VAR

*Deprem sonrasında bölgede bulunan ve kendini ifade edemeyen çocuklarla ilgili yapılan kimlik tespiti çalışmaları kapsamında hâlen 15 ilimizde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında bakım ve gözetim altındaki 51 çocukla Sağlık Bakanlığı kurumlarında tedavi gören 162 kimliği belirlenemeyen çocuğun bunlardan 137’si 0-1 yaş arası olmak üzere, Hatay Sulh Ceza Mahkemesinde alınan karar doğrultusunda kimliklerinin tespiti amacıyla DNA örnekleri ve fotoğrafları alınarak kimliklendirme çalışmalarına devam edilmektedir.

“55 ÇOCUK HAKKINDA KAYIP MÜRACAATI BULUNMAKTA”

*8 Mart 2023 tarihi (bugün) itibarıyla deprem bölgesinde afet sebebiyle kaybolduğu gerekçesiyle 55 çocuk hakkında kayıp müracaatı bulunmaktadır. Bu çocuklarımızın bulunmasına yönelik çalışmalar hâlen devam etmektedir.

*Afet sebebiyle çocuklar hakkında yapılan kayıp müracaatları sonrasında Bakanlığımızca yapılan çalışmalarda 7 çocuğun ölüm kaydının bulunduğu, 2 çocuğun cenazesinin yakınları tarafından teşhis edilerek DNA sonucunun beklendiği 2 çocuğun hastanelerde tedavi gördüğü tespit edilmiştir.

“140 YETİŞKİN AFET BÖLGESİNDE KAYIP SEBEBİYLE ARANMAYA DEVAM EDİLİYOR”

*Bugüne kadar yapılan çalışmaların dışında devam eden DNA çalışmasıyla 3 bebeğin ailesi tespit edilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca teslim süreci başlatılmıştır.

*Bütün bu çalışmalarımızla beraber Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının müşterek çalışmaları neticesinde kendini ifade edemeyen çocukların tespiti, teşhisi ve teslimiyle ilgili yapılan çalışmalarda iş birliği ve koordinasyon neticesiyle ilgili bakanlıklarca bin 613 çocuğun yakınlarına teslim edilmesi sürecine katkıda bulunulmuştur.

*Bu kadar çocuk da yakınlarına teslim edilmiştir. Bizim bu rakamlarla ilgili verebileceğimiz sayılar bu. Çocuklarla ilgili sayıyı söyledim, şu ana kadar bize yapılan büyük kayıp müracaatları da 140 yetişkin afet bölgesinde kayıp sebebiyle aranmaya devam ediliyor yani müracaatlar bunlar, resmî kayıtlar. (ANKA)