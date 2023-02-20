Deprem bölgesinde doğalgaz patlaması

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Patlamanın etkisiyle ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.
6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa dahil 10 kentte büyük yıkım yaratmıştı. (AA)