Deprem bölgesinde ev için hasar tespit sorgulama nasıl yapılır?

10 ili vuran Kahramanmaraş depreminin ardından bölgedeki ve geçmişte deprem yaşanan şehirlerde hasar durumu sorgulama yapılabilecek. Evin hasar durumu sorgulama e-Devlet ekranı ile beraber hasarsız, az hasarlı, orta hasar ve acil yıkılacak binaların sorgulamaları yapılıyor.

e-DEVLET HASAR TESPİT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşların binalarının durumlarını e-Devlet üzerinden öğrenebileceğini belirten Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulacak iletişim merkezlerinden de binaların hasar durumlarının öğrenilebileceğini söyledi.

“hasartespit.csb.gov.tr” adresinden de kimlik numarasıyla birlikte adres sorgusu yaparak, binasının ağır hasarlı, yıkık, veya az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini yapılacak.

Uygulama ile meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılacak.

e-DEVLET HASAR TESPİT SORGULAMA SAYFASI

30 BİNİ AŞKIN HASAR İHBARI YAPILDI

Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Selva Eren, Alo DASK 125, e-devlet ve web sitesi aracılığı ile kesintisiz şekilde hasar ihbarı almanın yanında diğer kamu kurumlarının yaptığı tespitler doğrultusunda sigortalılardan ihbar gelmesini dahi beklemeden hasar süreçlerini başlatıp ödemelerini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Şu ana kadar tarafımıza ulaşmış 30 bini aşkın hasar ihbarı işleme alınmış olup eksper görevlendirmelerine başladık. Depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik ve hasar ödemelerimizi hızla sürdürüyoruz.