Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş merkezli olan ve Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ile Hatay’ı da etkileyen yıkıcı depremde zorlu hava koşulları da etkili oluyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, 10 ilde kar ve yağmur etkili oluyor.

7 ŞUBAT İLLERİN HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE

Kahramanmaraş: Kar yağışlı 3 derece

Osmaniye: Yağmurlu 7 derece

Adıyaman: Kar yağışlı 4 derece

Diyarbakır: Yağmur 9 derece

Kilis: Kar yağışlı 7 derece

Adana: Yağmurlu 11 derece

Şanlıurfa: Kar yağışlı 7 derece

Gaziantep: Karlı 6 derece

Malatya: Kar yağışlı 1 derece

Hatay: Yağmurlu 11 derece