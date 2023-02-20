Deprem bölgesinde ‘vekalet’ tartışması: Yardıma diye gelip…





İstanbul 2 No’lu Baro Başkanlığı, Malatya’ya deprem bölgesine yardım götürdü. Ancak aynı heyette yer alan bazı avukatların depremzedelerde vekaletname almak için girişimlerde bulunduğu anlaşıldı. Malatya Baro Başkanı Onur Demez’in, yardıma gelen bir avukat ile tartıştığı video sosyal medyaya düştü.

İşte Baro Başkanı Avukat Demez’in, İstanbul’dan Malatya’ya yardım için gelen ancak vekalet almaya çalışan avukat C.Ş.’ye yönelik o sözleri:

– Telefonu bir indir beni dinle. Buraya gelip herkes iş alabilir. Gidip işini, vekaletini alırsın… Ben de İstanbul’da iş alıyorum. Bu önemli değil. Mesele ne biliyor musun?

– Ben dün gelen adama da söyledim. Önce gelip bana sarılıp, “Yaralarınız sarmaya geldik, ah ah, vah vah. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin” deyip ondan sonra burada iş almak sıkıntı.

ÖNCE BANA SARILIP…

– Ben hiçbir barodan buraya hukuki destek istemiyorum. Malatya Barosu aciz değil. Anladın mı? Bak gelirsin halanla, yengenle ilgili, kim varsa halledersin ama bir hafta sonra gelirsin.

– Bana destek oldum diye sarılıp, ondan sonra burada iş yapamazsın. Anladın mı? Alan olursa olsun. Beni ilgilendirmez. Başlatma ekibine. Ne ekibi? Dün buraya gelip bana demedin mi, bana sarılmadın mı? Bana başın sağolsun demedin mi? Şimdi ne yapıyorsun? Pazarın sabah 9’unda gelmişsin vekalet veriyorsun.

MUHATABIM DEĞİLSİN

– (İstanbul’dan gelen avukat ‘vekalet vermedim’ diye itiraz edince) Yürü git işine ben bunu anlamam. Normal bir şekilde avukatlığınızı yapsanız saygı duyarım. Ben de avukatlık yapıyorum, İstanbul’da dava alıyorum. Ama gelip burada duygularınla oynayıp, “Biz size desteğe geldik” deyip ondan sonra dava açmıyorum. Anladın mı şimdi. Yürü git muhatabım değilsin.