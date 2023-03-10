Deprem bölgesindeki asistan doktorlar ‘şartsız’ nakil hakkı bekliyor

Depremin en çok yıkıma neden olduğu dört ildeki Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Malatya İnönü Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde eğitim alan asistan hekimler, şartsız geçiş ve nakil hakkı istedi.

Dört üniversitedeki asistan hekimler yaptıkları ortak çağrı ile bulundukları illerde asistan eğitimlerinin olanaksız hale geldiğine dikkat çekti. Sosyal medyada açılan #Afetzdeasistnhekimenakil etiketiyle yapılan ortak çağrıda, “6 Şubat 2023 Pazarcık ve Ekinözü merkezli iki büyük deprem sonucu yaşadığımız. Seve seve görevimizi yaptığımız şehirlerimiz maalesef tarifi olmayan bir yıkıma uğradı” denildi.

“CANIMIZI ZOR KURTARDIĞIMIZ EVLERİMİZDEN GÖREVE KOŞTUK”

Çorapsız, ayakkabısız ayaklarıyla canlarını zor kurtardıkları evlerinden göreve koştuklarını belirten asistan hekimlerin çağrısında şu ifadelere yer verildi; “Her an artçı sarsıntıları hissederek sevdiklerimizden haber bile alamadan hayat kurtarmaya gittik. Tıp ve diş hekimliği bir pratik işidir, hastaya dokuna dokuna öğrenilir, sadece kitaptan okunmaz. İşte biz sağlıklarına yeniden kavuşmaları için emek emek uğraştığımız, kimi zaman ailemizden çok gördüğümüz hastalarımızı kaybettik.

Hayatta olduklarına sevindiklerimiz ise küçük bir kıyamet yaşadığımız şehirlerimizi terk etti. Hekimlik görevlerimizi yerine getirdik, fakat bin bir özveri ve emekle kazandığımız asistanlık eğitimimizi yerine getirmemiz imkansız görünmekte. Mustafa Kemal Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi ile İnönü Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hastanelerinde eğitim alan asistan doktorlar olarak Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda kalıcı, şartsız geçiş, nakil hakkı verilmesini talep ediyoruz.”