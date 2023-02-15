Deprem bölgesindeki büyük yıkım böyle görüntülendi: Yüzlerce bina yerle bir oldu





Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından can kaybı sayısı 35 bini aştı.

Depremin en çok etkilediği kentlerden Hatay’da yüzlerce bina yerle bir oldu. Yıkılan binaların çoğunda iş makineleri çalışmaya başladı.

Yıkımın geride bıraktığı izler, arama- kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları drone kamerası ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde; birçok ibadet yerinin bulunduğu eski Antakya’da büyük bir yıkım olduğu, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının da güçlükle sürdürüldüğü görüldü.

Kenti ikiye bölen Asi Nehri’nin kenarındaki binalardaki yıkım çalışmaları ile sanayi sitesi içerisinde yıkılan iş yerleri de dronla görüntülendi. (DHA)