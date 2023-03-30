Deprem bölgesindeki kayıp çocukların akıbeti TBMM’de

Resmi adı “Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Bütün Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu” olan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, bazı basın yayın organlarında yer alan, deprem bölgesindeki çocukların cemaat ve vakıflara verildiği yönündeki iddiaları sordu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, bu tür iddiaların gerçekleri yansıtmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“ÇOCUKLARIMIZIN ARKASINDAYIZ”

– O bölgedeki devre mülk sahipleri depremzede ailelere evini açtı. 4 bin 500 kişilik nüfus o bölgeye yerleşti. O bölgede yaşayan çocukların hepsi ailesinin yanında olan çocuklardı. Refakatsiz bin 100 çocuğun verilmesinin imkanı yok. Bazı basın ve yayın organları olayı kasıtlı olarak çarpıtıyor. Bizim herhangi bir vakıf veya cemaate verecek bir tek çocuğumuz yok. Çocuklarımızın her türlü bakım ve ihtiyacını karşılıyoruz. Akademik başarısı yüksek çocuklarımıza yurt dışı eğitimi dahil her türlü desteği veriyoruz. Devlet olarak çocuklarımızın arkasındayız.

Şahin, kimliksiz ve ailesine ulaşılamayan tüm çocukların DNA tespitinin yapıldığını, il ekipleri tarafından ayrıntılı inceleme ile aile birleştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Şahin, şöyle devam etti:

“BİN 766 ÇOCUĞU AİLESİNE TESLİM ETTİK”

– Deprem sürecinde bin 915 refakatsiz çocuğumuz kurumlarımızda kaldı. Bunlardan bin 766 çocuğu ailesine teslim ettik. 62 çocuğun takibini ise hastanede yapıyoruz. Depremin ilk gününden bugüne kadar 325 bin 971 vatandaşımız koruyucu aile olmak istedi. 67 bin 118 kişi ise evlat edinmek için başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan ailelerimizin talepleri değerlendiriliyor.

– Başvuru sahipleri ile gruplar halinde bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Koruyucu aile bilgilendirme toplantılarına katılan 26 bin 502 aileden 83 bin 74’ünün sürece devam etmek istediği, 399’unun ise evlat edinme hizmetine başvurmak istediği tespit edilmiştir. Evlat edinme bilgilendirme toplantılarına katılan bin 829 aileden bin 53’ünün sürece devam etmek istediği, 54’ünün ise koruyucu aile hizmetine başvurmak istediği tespit edilmiştir.