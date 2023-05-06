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5 Mayıs 2023
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Deprem bölgesindeki vakıf taşınmazlarından 3 ay kira alınmayacak

Alaturka Online
Alaturka Online
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesine göre OHAL ilan edilen illerde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait olan taşınmazların 2023 yılı Şubat, Mart ve Nisan ayı kira alacaklarından vazgeçildi. Bu aylara ilişkin yapılmış olan kira ödemeleri, kira sözleşmesinin sona ermesi veya devam etmesi durumuna göre iade veya mahsup işlemlerine tabi tutulacak. Bahse konu taşınmazların kiracıları, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 aylık süre zarfında sözleşmelerini kendi talepleri ile sonlandırması durumunda, talep tarihinden itibaren bir ay içinde tahliyeleri sağlanacak. Bu halde kiracıdan, taşınmazın erken geri verilmesi nedeniyle bir alacak talebinde bulunulmayacak.

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