Deprem bölgesine 26 katlı bina dikmişlerdi: 26 daire kayıpmış

Elazığ il genel meclisi Eylül ayı meclis toplantısında il özel idaresi ile AKP Elazığ il yöneticisi Mustafa Tetik’in ortaklığında yapılan 26 katlı binanın konut ve dükkanların satışıyla ilgili encümene yetki verilmesi maddesi görüşüldü.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ il genel meclisi Eylül ayı meclis toplantısında İl Özel İdaresi ve AKP Elazığ il yöneticisi Mustafa Tetik ortaklığında yapılan Elysium Alışveriş ve Yaşam Kompleksi’ndeki konut ve dükkanların satışı için encümene yetki verilmesi talebi görüşüldü.

Daire ve dükkanların satışıyla ilgili encümene yetki verilmesi maddesi CHP‘li meclis üyesinin red oyuna karşı AKP ve MHP‘li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ ziyaretinde 26 katlı binayı görmesi sonrasında çalışmayı durdurmuş sonrasında ise mahkeme kararıyla inşaatın çalışmalarına devam edilmişti.

“DEFALARCA KAMOYUNU BİLGİLENDİREN DİYE UYARMIŞTIK”

Konut ve dükkanların satışı talebine ilişkin söz alan ve yapılan çalışmalarla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmediğini belirten CHP Elazığ İL Genel Meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, şöyle konuştu:

*Bu konu yaklaşık üç aydır meclisimize gelmişti. Üçüncü ayda karar aşamasına gelen komisyon raporu düzenleme aşamasına geldi. Burada defalarca komisyonun bu işi başından beri konut yapımına kadar ki olan sürecin iyi araştırılması daha sonrada rapor haline getirip kamuoyuna bildirilmesi konusunda uyarıda bulunmuştuk.

*Fakat geldiğimiz noktada meclise gelen konu ‘arsaları ve dükkânları satalım mı satmayalım mı?’ konusu meclise gelmiş oldu. Burası ilk başta arsa satışına çıkarılırken birinci ve ikinci ihalede satılmadı.

*Daha sonra kurumla müteahhit arasında nasıl bir değerlendirme yaparız bunu kara dönüştürürüz’ diyerek konut satışı olarak değerlendirdik.

*Daha sonra 2020 yılında yaşadığımız depremden sonra bakanlık tarafından burada yüksekliğin çok olduğu görüldü. Aynı bakanın aynı imzası altında geçen 16 kat daha sonra 24 kata çıkarılıyor.

*Daha sonra yine aynı bakanlık tarafından tıraşlanması isteniyor. Tıraşlanmadan dolayı elbette ki bu değişiklikler kurum ve yüklenici tarafından ortak şekilde yapılmıştır. Her iki tarafında bir menfaati olmuştur”

“26 DAİREMİZ NEREDE?”

Yapılan projede 150 milyonluk bir zarar olduğunu ve il özel idaresine ait 126 dairemiz olmasına rağmen bunun 90’a düştüğünü ve 26 dairenin kayıp olduğunu belirten Okçuoğlu,

şöyle konuştu:

*Fakat geldiğimiz noktada bakanın durdurulmasından sonra hem yüklenici hem de kurumun ciddi manada zararı olmuştur.

*Geçenlerde bağımsız bir kuruluş tarafından özel idareye zarar tespiti alındı. Yüklenici firmanın kendi beyanına göre 150 milyon civarında bir zararı olduğunu söylüyor. Şimdi soruyorum; bu zarar tespiti hangi bakanlık tarafından Çevre ve Şehircilik bakanlığına hangi şekilde özel idare bu zararı karşılayacak?

*Yine sözleşmenin bir maddesinde 116 dairemiz ve 4 dükkân, 129 alışveriş merkezi hissemiz vardı. Geldiğimiz noktada 90 daire 26 dairemiz nerede bunun izahatı niye yok? 26 daire nasıl ortadan kayboldu?

*Bunların hiçbiri araştırılmadan, kurumun menfaati gözetilmeden oldubitti ye getirilmesi ve bu şekilde satılmasına kesinlikle karşıyım. Yeniden gözden geçirilmesini talep ediyorum.

“YÜKLENİCİ FİRMANIN DA DAİRE SAYISI DÜŞMÜŞTÜR”

CHP’li Okçuoğlu’na cevap veren AKP’li Meclis Üyesi Ertuğrul Kar ise, “Emsal artışından sonra yapılan projenin yapımına geçildikten sonra bir blokun kat sayısı ihmal edilmişti diğer bloklar bakanlık tarafından durdurularak kat sayısı düşürüldü. Burada kat sayısı düşürülmesinden dolayı özel idarenin de kat sayısı düştü. Herhangi bir başka durumdan dolayı kat sayısı düşmedi. Buradaki 26 daire dediğimiz üç blokun kat sayısı düşmesinden dolayı arsa payı olan özel idaresinin de 116 daireden 90 daireye düşmüştür. Ama burada 400 küsur olan yüklenici firmanın da daire sayısı 300 küsura düşmüştür. 100 dairede onların eksilmiştir” ifadelerini kullandı.

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