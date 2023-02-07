Deprem bölgesine gidecek TIR ve iş makineleri için İstanbul’dan iki Ro Ro gemisi kalkacak

İstanbul’dan deprem bölgesine yardım malzemesi götürecek TIR’lar ile enkaz kaldırma ve yol açma çalışmalarında kullanılacak iş makineleri için iki ayrı Ro Ro gemisi kaldırılacak.
Ro Ro gemilerinden biri Pendik, diğeri Ambarlı limanından hareket edecek.
Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda deprem bölgesine yardım malzemesi ve makine ekipmanları götürecek Ro-Ro gemisi İstanbul Ambarlı Limanından ve Pendik Limanından İskenderun Körfezine yarın hareket edecektir.
Bölgeye yardım ulaştırmak isteyenler Tuzla Bölge Liman Başkanlığımız ve Ambarlı Bölge Liman Başkanlığımız ile iletişim kurabilirler.”
Araçsız eşyalar ve yolcu kabul edilmeyecek.