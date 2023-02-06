Deprem bölgesine giden gazetecinin feryadı: Enkaz altında yakınlarım var





Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğünde deprem 10 kenti vurdu. Yüzlerce bina yıkıldı, çok sayıda ölü ve yaralı var. Deprem sonrası enkaz bölgesinde görev yapan gazeteci Sırrıberk Arslan, son gelişmeleri aktarmak için Habertürk TV canlı yayınına bağlandı. Arslan enkaz altında yakınlarının olduğunu öğrenince feryat ederek şunları söyledi:

– Şu anda Binevler Caddesi’ndeyim ben. Çok yakınlarımın çocukları deprem altında. Ne yazık ki 10 katlı bir apartman yerle bir oldu. Hiçbir yardım ulaşamıyor çünkü trafik kilitlenmiş durumda. Hiç kimse yok burada.

TRAFİK YÜZÜNDEN YARDIM GELEMİYOR

– Birkaç adım ilerde yine bir apartman, sekiz katlı bir apartman tamamen yerle bir olmuş. İki apartman arasındaki bir apartman tamamen yerle bir olmuş. Benim de yakınlarım enkaz altında. Araç trafiği yüzünden yardım gelme şansı yok. Afet ekiplerinin havadan gelme şansı yok…