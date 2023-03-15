Deprem bölgesini inceleyen Japon bilim insanları: Anlamakta zorlanıyoruz





Japon bilim insanları Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından günlerce bölgede incelemelerde bulundu. 11 Japon bilim insanları incelemelerin ardından 13 Mart’ta İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, öncülüğünde depreme hazırlık için toplantı gerçekleştirildi.

“OVALARIN İMARA AÇILMASINI ANLAMIYORLAR”

Toplantının detaylarını anlatan Kadıoğlu, Japon bilim insanları ile yaptıkları toplantının detaylarını şu sözlerle anlattı:

“13 Mart’ta İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi’nde 11 tane Japon konuğu misafir ettik. Onlar afet bölgesine de gitmişlerdi. Birlikte ne yapabileceğimizi konuştuk. Bir arkadaşımız sunumunu Japonca yaptı. Marmara depremine nasıl hazırlanabileceğimizi konuştuk. İTÜ’de ne yapabileceğimizi konuştuk.

Onlar ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyorlar. Biz daha önce de Japonlar ile çok çalıştık. Bu kadar yıkımın nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Ovaların imara açılmasını anlamıyorlar. Bu binalardaki hasarın tasarım hatalarını anlamakta zorlanıyorlar.

Enkazları çok hızlı kaldırdığımızı, bazı enkazları gelecek nesillere bırakmak gerektiğini söylediler. ‘Neden öyle yapıyorsunuz? Gerçek nesillere ibret olması için birkaç tanesini bırakmanız gerek, hatta müzeye çevirmeniz lazım’ dediler.

Japonya’da çok yaygın olarak bulunur. 2002 yılında Japon bilim insanları ile çalışmıştık o dönem bina sayısı 30 bin civarındaydı. Şimdi 100 bin. Nereden bu kadar sayı çıktı. 100 bin binanın yıkıldığı yerde afet altında kalırız. Çadır ve arama kurtarma mümkün değil. Öncelikle risk yönetimine ağırlık verilmesi lazım. Herkes aklına ilk geleni söylüyor” dedi.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu

“KENDİLERİNE TEKLİFTE BULUNDUK”

Kadıoğlu, “Onlar Türkiye’de değişik yerlerde bulundular. Hükümetlerine rapor sunacaklar. Kendilerine somut 3 teklif yaptık. Birlikte ne yapabiliriz; Birinci olarak Marmara Depremi’nde birlikte ne yapabiliriz, İkinci olarak İTÜ’nün tarihi kültürel binaların güçlendirilmesi için teknik, bilimsel işbirliği istedik. Türkiye’de burada uzman bir birim var, yeni birimler kurmak yerine mevcut daha mükemmel bir hale getirecek işbirliğine gidelim diye kendilerine teklifte bulunduk” diye konuştu. (DHA)