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18 Mayıs 2023
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Deprem çabuk unutuldu: Rezerv yapı alanına gümrük binası yapılacak

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Afet riski altındaki konutların dönüştürülmesi için rezerv yapı yani yeni konut alanı ilan edilmiş olan Tuzla Tepeören’deki 712 bin 436 metrekarelik arazide Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından dikkat çeken bir imar planı değişikliği yapıldı.

İstanbul’un anayasası kabul edilen Çevre Düzeni Planı’nda “doğal ve kırsal karakteri korunacak alan” olarak belirlenen dev arazinin fonksiyonu, Ticaret Bakanlığı’nın ülke ölçeğinde önemli ve stratejik bir alan olan gümrük alanı ihtiyacının karşılanması talebi üzerine “kentsel ve bölgesel sosyal altyapı alanı” olarak değiştirildi.

MERAYA YAPILACAK

Alt ölçekli planlar da bu doğrultuda değiştirildi. İstanbul için önemli olan ve ülkenin doğusuna rahat ulaşım imkanı sağlanacak bir lokasyonda planlama çalışması hazırlandığı kaydedildi.

Rezerv yapı alanı sınırları içerisinde bulunan Maliye Hazinesi arazileri, acele kamulaştırma kararı verilen özel mülkiyet arazileri ve tescil harici alanlar kullanıldı. Mera fonksiyonundaki alanlar, Mera Komisyonu’nun 17 Haziran 2022 tarihli kararıyla meradan çıkarıldı.

Mera fonksiyonunda bulunan alanların büyük bir bölümü İdari Hizmet Alanı(Gümrük Alanı) olarak planlandı. 712 bin 436 metrekarelik alanın 552 bin 615 metrekaresi gümrük alanı oldu.

Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve diğer hizmet birimleri için yeni hizmet binası yapılacak.  Daha önce 183 bin metrekarelik konut alanı 5 bin 239 metrekareye düşürüldü. Alanda 35 bin metrekare park, 5 bin metrekare de cami için ayrıldı.

Alaturka Online
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