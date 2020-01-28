Deprem Cumhur İttifakı’nı çatlattı

AKP’liler, deprem felaketi sonrası Elazığ’da yürütülen çalışmaları övdü. Bunu yaparken de 17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nde iktidarda olan DSP-MHP-ANAP koalisyonunu eleştirdi. 17 Ağustos kıyası yapan isimlerden biri eski Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu’ydu. Kuzu, sosyal medyada, “17 Ağustos sonrası dönemin Ecevit hükümeti, depremzedeler için gelen yardım paralarıyla memur maaşlarını ödedi” diye yazdı.

‘YAZIKLAR OLSUN’

Kuzu’ya yanıt MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi. Enginyurt, “Elazığ depreminin yaraları sarılmalı iken 1999 yılının kıyasını yapanlar! Ahlaklı olun, insan olun. Yazıklar olsun. Rahmetli Ecevit de Devlet Bey de 1 kuruş haram yemedi. 1999 yılıyla uğraşınca Elazığ depremi aklandı mı?” diye sordu.

‘Devlet çökmüştü’ sözüne sert yanıt

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu ile AKP’li eski vekil Şamil Tayyar arasında da benzer bir tartışma yaşandı. Tayyar, sosyal medyada “Deprem gibi doğal afetlerde kriz yönetme becerisi önemli. 1999 depreminde çöken devlet, bu kez ayakta” dedi. Vahapoğlu, Tayyar’a şu yanıtı verdi: “Hafıza çökebilir, akıl kaybedilebilir. Bir yerlere mesaj verip ilişkini düzelteceksen bile vicdanlı ol. Bu deprem o deprem değil, mukayese edilemez. O tarihte kriz merkezinde görevli idim. Devlet çökmedi. 100 yılın felaketi dünyanın gıpta ettiği şekilde yönetildi.”