Deprem değil kepçe yıktı!





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B ÖNLEM ALMAK BİZE TERS BİZ ONUN YERİNE RİSK ALMAYI SEVİYORUZ..İSTANBUL AVCILAR'DA 5,8'LİK DEPREMİN ARDINDAN HASAR GÖREN BİR BİNADA BUGÜN YIKIM VARDI. AMA GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAYINCA OLAN OLDU. KEPÇE OPERATÖRÜ YANDAKİ SAĞLAM BİNAYA DA ZARAR VERDİ. İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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