Deprem enkazında zorlu gece mesaisi…

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde büyük bir acı yaşanıyor. Depremin üzerinden üç gün geçti ama binlerce can soğuk havada enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

Fotoğraflar: Reuters

İstatistiklere göre enkaz altındakiler için ilk 72 saat çok değerliydi çünkü sonrasında canlı kurtulabilme ihtimali çok azalıyor…

Bölgeden vatandaşların gerek yakınlarına ulaşarak, gerek sosyal medya yoluyla paylaştıkları mesajlarda, henüz hiçbir yardımın ulaşmadığı çok sayıda enkaz olduğu anlaşılıyor.

İnsanlar enkaz altındaki yakınlarına ulaşmak için kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor.