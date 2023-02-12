Deprem enkazından çıkarılan Semih Ege’nin isteği tüm ülkeyi duygulandırdı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Zeytinburnu ve Kaş belediyelerinin arama kurtarma görevlileri ve Somalı madencilerden oluşan ekipler, Yunus Kaya Apartmanı’nın enkazında bir çocuğa ulaştı.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarla 8 yaşındaki Semih Ege İnce’yi enkazdan 155 saat sonra kurtardı. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İSTEKLERİ TÜM ÜLKEYİ DUYGULANDIRDI
Enkazdan kurtarıldıktan sonra ilk olarak çilekli dondurma isteyen Semih Ege, “Bütün dondurmaları, bütün içecekleri getirin” dedi. “Damacana su” da isteyen Semih Ege, “Hepsini içebilecek misin?” sorusu üzerine “İçerim çok susadım” yanıtını verdi.
6 KİŞİ ÇIKARILMIŞTI
Aynı binanın enkazından daha önce de 6 kişinin çıkarıldığı öğrenildi.