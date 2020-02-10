Deprem fırsatçılarına valilik engel oldu

24 Ocak’ta Elazığ‘ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı nakliye firmalarının evleri depremde hasar gören vatandaşlardan yüksek taşıma ücreti olarak yüksek ücretler istemesi tepkiyle karşılanmıştı.

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Elazığ Valiliği devreye girdi. AFAD koordinasyon noktalarına başvurmaları halinde vatandaşların eşyalarını jandarma tarafından temin edilen nakliye aracıyla taşıyabileceklerini ihtiyaç halinde ise depo temin edilebileceğini ifade etti.

Kentte depremin ardından, yeni yapılan ve sağlam olduğu düşünülen evlere talep artınca kiralar da neredeyse iki katına çıkmış, savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.