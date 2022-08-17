20 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 50 bin insanımızın yaralandığı o kara günün üzerinden 23 yıl geçti, bunca süreye rağmen, hazırlığa dair yol alınmadı!

Yavuz ALATAN

TÜRKİYE‘yi derinden sarsan 17 Ağustos büyük Marmara depreminin üzerinden 23. yıl geçti. Resmi rakamlara göre 20 bin vatandaşın hayatını kaybettiği, 50 bin kişinin yaralandığı, yüzbinlerce yapınını da yerle bir olduğu 7.4 büyüklüğündeki deprem, başta İzmit, Yalova ve Adapazarı olmak üzere Marmara’nın tamamını etkiledi. TMMOB depremin 23. yılında yaptığı açıklamada, “23 yıl geçti ama deprem gerçeği ile yüzleşemedik. Afet riski olan yerleşim yerleri taşınmadı, binalar depreme dayanıklı hale getirilmedi, kent merkezlerinde deprem toplanma alanları oluşturulmadı, afet sonrası kriz yönetim senaryoları hazırlanmadı. İmar planları depreme hazırlıklı şehirler yaratmak için değil, kentsel rant için kullanıldı. Ormanlık alanlar ve su havzaları dere yataklarıyla birlikte yapılaşmaya açıldı” denildi.

YAPI DENETİM TİCARİLEŞTİ

Kamusal bir anlayışla yürütülmesi gereken yapı denetim sisteminin ticarileştirildiği belirtilen açıklamada, “Odalarımız yapı denetim süreçlerinden dışlandı. İmar Barışı adı altında hiçbir mühendislik hizmeti almamış 10 milyonun üzerinde kaçak yapı ruhsatlandırıldı. Kentsel dönüşüm adı altında ise amacından saptırılarak yandaş inşaat firmalarına kaynak aktarıldı” denildi.

Acının sergisi…

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, Marmara Depremi’nin yıldönümü nedeniyle Fevziye Cami önünde deprem sergisi açtı. Depreme dair bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla açılan deprem sergisinde vatandaşlar 23 yıl önce yaşanan acıyı bugün gibi hissetti.