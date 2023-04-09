Deprem ihalesini AKP’li belediye aldı

11 ili vuran depremlerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) ihaleleri AKP’ye gitmeye devam ediyor. Daha önce bazı konut yapım ihalelerinin AKP’li isimlere verildiği kamuoyuna yansımıştı. Ancak bu kez ihale direkt AKP’li Belediye’ye verildi.

1 MİLYARLIK SÖZLEŞME

Malatya İli Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesi 681 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 8 Mart 2023’te davet usulüyle yapılan Pazarlık 21 b maddesine göre yapıldı. İhaleye 10 firma katıldı. İhaleyi kazanan Er konut inşaat Taahhüt Nakliye ve Madencilik Şirketi ile Alkazan İnşaat Endüstri Ticaret şirketi ortaklığı oldu. 23 Mart 2023’te iki şirket ortaklığı ile TOKİ arasında 1 milyar 165 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

OCAK 2024’TE BİTECEK

Er Konut A.Ş. Başkanı aynı zamanda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen. Şirketin yönetim kurulunda ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Altundağ, Müdürler Tahir Akgül, Ferdi Piyi, Mine Saraçoğlu gibi isimler yer alıyor.

İhale için 23 Mart’ta sözleşme imzalanırken, konutların Ocak 2024’te tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

AKP’lilerin aldığı ihalelerden bazıları şöyle:

■ Malatya’da, depremzedeler için yapılacak deprem konutlarının ihalesini, 1 milyar 389 milyon TL sözleşme bedeli ile üç ortaklı şirketler grubu kazandı. 2015’te AKP’den Muş milletvekili aday adayı olan Mehmet İkbal Ballı’nın şirketi de ihaleyi kazananlar arasında bulunuyordu.

■ Hatay’da Belen ilçesine bağlı Atik Mahallesi’nde “292 Adet Konut ve 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesi,518 milyon TL bedelle Bahadır Mühendislik ve Gütaş Yapı Taahhüt Şirketi’ne gitti. Gütaş Şirketi’nin sahibi Hilmi Sezer Cansız ise eski AKP Keçiören İlçe Yönetim Kurulu üyesi.

■ Kahramanmaraş’ta depremzedeler için yapılacak olan 310 adet deprem konutunun ihalesini, 748 milyon 580 bin TL sözleşme bedeliyle; DKR İnşaat ile birlikte eski AKP Rize Milletvekili Abdülkadir Kart’ın sahibi olduğu ASL İnşaat kazandı.

■ AKP Milletvekili Aday Adayı Bedrettin Binbay, depremin vurduğu Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya’daki deprem konutlarının yapım ihalesini kazandı. Binbay’ın şirketi, üç ayrı toplu konut ihalesi aldı; toplam kazancı 3 milyar 191 milyon TL oldu.