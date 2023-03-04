Deprem İskenderun’da 3 bin 109 can aldı

Depremlerin vurduğu Hatay’ın ikinci büyük ilçesi İskenderun’da cadde ve sokaklardaki sessizlik havadan görüntülendi. Türkiye’nin en büyük limanlarından birine sahip olan ilçe, deniz ticareti bakımından önemli bir konumda bulunuyor.

Tamamen yıkılan bina sayısının Antakya’ya göre daha az olduğu İskenderun da depremden sonra göç veren ilçelerden. İnsanlar, hatıralarını, hayallerini bırakarak başka şehirlere gitti ya da köylerine döndü. Topraklarından kopmak istemeyen depremzedeler ise çadır kentlerde ya da evlerine yakın alanlarda kurdukları çadırlarda hayatına devam ediyor.

BİNALARIN YÜZDE 82’SİNDE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI

Depremde kayınpederini kaybeden İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, ilçedeki binaların yüzde 82’sinde tespit çalışmasının yapıldığını, birkaç gün içerisinde de yüzde 100’nün biteceğini söyledi.

Enkaz kaldırma çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Tosyalı, “Hayatı yeniden eski haline getirmek için çabalıyoruz, mücadelemiz budur. Tamamen yıkılan 407 bina var. Acil yıkılacak 321, ağır hasarlı 2 bin 325, orta hasarlı bin 664, az hasarlı 10 bin 490, hasarsız ise 12 bin 935 konut bulunuyor. 3 bin 109 kişi öldü. Hepsi dostlarımız, tanıdığımız insanlar. İlk başta başvurulardan gördüğümüz kadarıyla 86 bin kişi ilçeden gitti ama geri dönüşler başladı. 12 binden fazla da yaralımız var” dedi. (DHA)