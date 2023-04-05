Deprem kararnamesine karşı çıkan İTÜ bölüm başkanı görevden alındı

Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depremlerinin ardından 24 Şubat 2023 Cuma günü “126 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” yayımlandı.

Kararnameye meslek odaları, ormanların ve meraların yapılaşmaya açılması, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’ye sınırsız inşaat yetkisi verilmesi nedeniyle karşı çıkmıştı. İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyeleri ve yardımcıları da ortak bildiri hazırlayarak kararnameye tepki gösterdi.

“YENİ RİSKLERE NEDEN OLABİLİR”

Bildiride, kararnamenin orman alanlarının kaybının yanında, bölgenin tarım varlığında önemli kayıplara yol açabileceğine, yeni ekolojik ve ekonomik risklere neden olabileceğine vurgu yapıldı. Deprem sonucu ortaya çıkan barınma ihtiyacına yanıt vermek isterken köklü bir geçmişe sahip şehir ve bölge planlama bilim alanı ve mesleğinin birikimlerini göz ardı edildiğine, bu durumun orta ve uzun vadede daha büyük sorunlara yol açabileceğine dikkat çekildi. Bildiri, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün web sitesine konuldu.

BİLDİRİ KALDIRILDI, SORUŞTURMA AÇILDI

Önce bölümün web sitesi erişime kapatıldı ve bildiri yayından kaldırıldı. Ardından İTÜ Rektörlüğü tarafından hakkında soruşturma açılan Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Funda Yirmibeşoğlu dekanlık tarafından görevden alındı. İmzacı 44 akademisyen hakkında da soruşturma başlatıldı.

“İZİNSİZ BİLDİRİ YAYIMLAMAK SURETİYLE…”

İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu imzası ile rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun oluruna sunulan 4 Nisan 2023 tarihli yazıda, “…söz konusu bildiride yer alan ‘İTÜ Şehir Bölge Planlama Bölümü olarak çağrımız…’ şeklindeki ifadelerle izinsiz bildiri yayımlanmak suretiyle üniversitemizin resmi web sitesinin gerekli izin ve onay alınmaksızın kullanıldığı durum ile ilgili olarak rektörlük makamınca soruşturma açıldığı anlaşılmıştır. Yukarıda belirtilen gerekçelerle üniversitenin ismi ve resmi internet adresini izinsiz olarak kullanmak suretiyle bildirimi yayımlanması ve bu hususta rektörlük makamında açılan soruşturmanın selameti açısından fakültemizin Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu’nun 2547 sayılı kamunun ek madde 1. maddesi uyarınca görevden alınması dekanlığımızsa uygun bulunmuş olup olurlarınıza saygıyla arz ederim” denildi.

MESLEKTAŞLARINDAN DAYANIŞMA EYLEMİ

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi karara tepki göstererek “Özgür bir akademik ortamın kaybedilmemesi adına meslektaşlarımızın kaleme aldığı ortak bildiri sebebiyle bu tür zorluklarla karşılaşması meslektaşlara ve mesleğe sahip çıkma sorumluluğu olan odamızda reddedilmektedir” açıklaması yaptı. Şehir Plancıları Odası, meslektaşlarıyla dayanışmak için bugün saat 17.30’da TMMOB Mimarları Odası İstanbul Büyükkent Şubesi önünde basın açıklaması yapacak.