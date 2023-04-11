Deprem konutları için tanıdık şirketlerle 10.5 milyarlık sözleşme

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, 6 Şubat depremlerinin yıkıp geçtiği 11 kentten biri olan Adıyaman’da yeniden inşa edilecek kalıcı konutlar için açtığı ihaleleri sonuçlandırdı ve Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sözleşmelerin imzalandığını bildirdi.

KAP’ya yapılan bildirimlere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Emlak Konut arasında imzalanan “Deprem Bölgesinde Yapılacak Kalıcı Konutlara İlişkin Protokol” çerçevesinde bakanlık adına ihale edilen “Adıyaman İndere Deprem Konutları A Etabı 2. Kısım İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” için Ahes İnşaat ile 5 Nisan günü 3 milyar 653 milyon liralık sözleşme imzalandı.

Ahes İnşaat, TOKİ’nin eski başkan yardımcısı ve AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in damadı Mücahit Hamza Ekşi’nin aile şirketi. Şirket, depremin hemen ardından 28 Şubat’ta düzenlenen “Adıyaman İli Merkez İlçesi Örenli Mahallesi 1 Etap 614 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesini de 999 milyon TL’ye almıştı.

CEVAHİR YAPI İLE 4.1 MİLYARLIK SÖZLEŞME

“Adıyaman İndere Deprem Konutları A Etabı 1. Kısım İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” için ise yüklenici Cevahir Yapı Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ile 4 milyar 104 milyon 961 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Cevahir Yapı, Demirören Grubu’nun kredi borcuna karşılık Ziraat Bankası’na devredildikten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, villa imarına açtığı Eyüpsultan Kemerburgaz’daki golf sahalarında protestolar arasında süren villa inşaatını da üstlenmiş durumda.

Emlak Konut bu proje için Cevahir Yapı ile 2.9 milyarlık sözleşme imzalamıştı. Cevahir Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Cevahir’in oğlu İslam Cevahir’in nikah şahitliğini 2010 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ 10.5 MİLYAR

“Adıyaman Gölbaşı Deprem Konutları 1. Etap İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” için de Cent Yapı İnşaat- Serra Mühendislik-Maksem Yapı (Metur İş Ortaklığı) ile 2 milyar 744 milyon liralık sözleşmeye imza atıldı. Böylece afet bölgesi Adıyaman’da inşa edilecek deprem konutları için toplam 10 milyar 510 milyon 963 bin liralık sözleşme imzalanmış oldu.