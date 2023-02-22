Deprem konutları nereye yapılacak? İlk etapta kaç konut yapılacak?

Deprem etkilediği 11 ilde evsiz kalan ya da evleri hasar gören yüzbinlerce kişi için deprem konutları inşa edilecek. Bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda inşa edilecek deprem konutlarının sayılarını ve ilçe bilgilerini paylaştı.

DEPREM KONUTLARI NERELERE KAÇ TANE YAPILACAK?

Deprem felaketinin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında sona gelindiğini; Gaziantep, Kilis ve Adıyaman’da zemin etüt çalışması tamamlanan alanlarda 1797 konutun inşa sürecinin yarın başlayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“İslahiye’deki 2 bin 220 binadaki 5 bin 175 bağımsız bölümün kullanıma uygun olmadığı anlaşıldı. 2 ay içinde 18 bin 544ü Gaziantep’te olmak üzere ülkemiz genelinde 200 bin konutun inşasına başlıyoruz. Ayrıca köylerimizde de 70 bin yerel dokuya uygun konut yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık. Nurdağı’nda 456, İslahiye’de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta’da 287 olmak üzere 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor. Bu şekilde ön hazırlıkları tamamlanan her yerde süratle inşaatlara başlayacağız. Hep söylediğim gibi ağırına hafifine bakmadan şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız. Güçlendirme şöyle böyle yok, sıfırdan başlamak suretiyle kendimize inanıp güveneceğiz binalarda oturanlar özgüven içinde otursunlar istiyoruz. Hedefimiz deprem konutları ve köy evlerini 1 yıl içinde büyük ölçüde tamamlamaktır. Devlet millet el ele vererek bu zor günlerin üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Rabbim bizlere ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.” (DHA)