Deprem konutlarını 716 bin liraya mâl edip, 1 milyon 558 bin liraya satacaklar

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, deprem bölgesi Adıyaman’ı ziyaret ederek temaslarda bulundu. Babacan ziyarette, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adıyaman Bölge Temsilcisi Ufuk Bayır, Mimarlar Odası Temsilcisi Fevzi Dost ve şehir plancısı Mehmet Ali Adıyaman ile görüştü. Görüşmeye DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları İbrahim Çanakcı, Mehmet Emin Ekmen, Helün Fırat ve Cem Avşar da katıldı.

Mimarlar Odası Adıyaman Temsilcisi Fevzi Dost, depremzedeler için Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapılacak konutlarla ilgili Babacan’ı bilgi verdi. Kahta ilçesi Çobanlı Mahallesi’nde 297 konut ve 4 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı yapımının Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca depremden bir hafta sonra ihale edildiğini kaydeden Fevzi Dost, konutların yüksek fiyattan ihale edildiğini iddia etti. Dost, şunları söyledi:

– Devlet, 11 Şubat 2023’te yapı yaklaşık maliyetlerini açıkladı. ‘En yüksek konut’ dediğimiz, 30 metreden yüksek, iki asansörlü, iki merdivenli yüz konut yapmanın metrekare bedeli 6 bin 825 TL.

İÇİNDE SOSYAL DONATI YOK

– Bu yıl Adıyaman’daki verilen ihalede bu rakam 15 bin TL. İçinde sosyal donatı yok. 4-5 katlı ve asansör bir tane. Burası Kahta.

– Devlet “Sen bunu çift asansör koysan, çift merdiven koysan, kapalı otopark koysan 716 bin lira tutar” diyor. Peki ihale ne kadara verildi? Bir daire 1 milyon 558 bin TL’ye. Yani yeri 716 bin liraya mâl edip, 1 milyon 558 bin liraya halka satacaklar.

Babacan ise, “En lüks inşaat, merkezi kliması olan, en lüks malzemelerle beş yıldızlı otel yaptığında, metrekare maliyeti bin dolar civarında, yani 20 bin bin lira” diyerek rakamlara dikkat çekti. (ANKA)