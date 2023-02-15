Deprem, köyü ikiye böldü

Kahramanmaraş depremlerinin köylere verdiği hasar, havadan görüntülerle ortaya çıktı. Gaziantep Nurdağı’nda Gökçedere köyünde evlerin ve yolların yanı sıra mezarlıkta da yarıklar oluştuğu görüldü.

Fay kırıkları mezarlıkta yarıklara, bazı mezarlarda hasara ve taşların da parçalanmasına neden oldu. Köylüler evlerini boşaltırken, mezarlıktaki hasarı da kendi imkanlarıyla düzenlemeye çalıştı.



“ELİMİZDEN GELDİĞİNCE DÜZELTMEYE ÇALIŞTIK”

Gökçedere köyünde doğup büyüdüğünü belirten Nuri Cihan, köylülerin traktör ve kepçeyle açılan yarıkları kapatmaya çalıştıklarını anlattı.

Cihan yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Yarıklar deprem sabahı oluştu. Deprem başlayınca kıyamet kopuyor sandık. Çocuklarla birlikte dışarı çıkmaya çalıştık. Bir taraftan yağmur yağıyordu, ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk.

Deprem olduğunu anlayınca, enkaz altında kalanları çıkarmaya çalıştık. Yan komşuyu, ağabeyimi çıkardık. Döndüğümüzde amcamın oğlunun evinin yıkıldığını gördük. 3-4 saat sonra vatandaş ayaklandı. Birlikte cenazeleri çıkardık.

Yardım konusunda ilk gün zor, zaten kimse ulaşamazdı. Herkes kendi derdine düşmüştü. Allah herkese yardım etsin. Yapacağımız bir şey yok, doğal bir afet.

Nuri Cihan

Herkes kendi imkanıyla kimi traktörünü kimi kepçesini getirdi. Bu yol çökmüştü buranın trafiği açıldı. Elimizden geldiğince mezarları da düzeltmeye çalıştık. Yarıklar biraz daha açıktı, yağmur yağıyordu, zamanla artçı depremler olunca kapanmaya başladı” dedi. (DHA)