Deprem kurbanı polis, eşi ve 3 çocuğu yan yana toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 ilden Hatay’da polis memuru Muhammed Uçar’ın yaşadığı bina da yıkıldı. Uçar ile eşi Çiğdem Şenoğlu Uçar, çocukları Tuna, ikizler Göksu ve Cansu Uçar enkaz altında kaldı. Kurtarma ekipleri Uçar ailesinin cansız bedenlerine ulaştı.

Uçar çifti ile çocuklarının cenazesi, yakınlarının isteği üzerine Adana’ya götürüldü. Uçar ailesi fertleri için Adana İmamoğlu Asri Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Emekli öğretmen Şevki Ali Şenoğlu kızı, damadı ve torunları için gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından aile bireylerinin cenazeleri yan yana toprağa verildi. (DHA)