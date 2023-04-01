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1 Nisan 2023
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Deprem mezarlıklarda da büyük tahribata neden oldu

Alaturka Online
Alaturka Online

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Defne ilçesinde, kabirlerin yıkılıp kaydığı, ağaçlar ve istinat duvarının da devrildiği Armutlu Mezarlığı’ndaki tahribat, felaketin boyutunu gösteriyor.

Çekmece Mahallesi’ndeki yaklaşık 2 bin kabrin bulunduğu mezarlık, 6 Şubat’taki Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler ile 20 Şubat’taki Defne merkezli 6,4’lük sarsıntıya dayanamadı.

Afetin etkisiyle kabirlerden bazılarının hasar gördüğü bazılarının ise kaydığı alanda, ağaçlar da mezarların üzerine devrildi.

İstinat duvarının yıkıldığı mezarlığın deposu da depremde ayakta kalamadı.

Afetin büyük tahribata neden olduğu mezarlık, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Mezarlığın bekçisi Fikret Mutluant, 6 Şubat’taki ilk depreme kulübede yakalandığı söyledi.

Afetten dakikalar önce uyandığını anlatan Mutluant, “O gece tesadüfen kulübede yatıyordum. Saat 04.10’da uyandım. Bir süre sonra zeminden çok hızlı dalga geldi. Hemen ayağa kalktım. Elimi kapıya uzattığım anda sanki biri üstten kulübeye vuruyormuşçasına bir aşağıya bir yukarı sallanmaya başladım. Kendimi dışarı zor attım.” dedi.

Mutluant, çok sayıda binanın yıkılmasıyla sokaklarda “acı”ya şahitlik ettiği o geceyi unutamadığını belirtti.

Sabah saatlerinde depremin mezarlıktaki etkisini görebildiğini dile getiren Mutluant, şunları kaydetti:

“Şok oldum, mezarlar yerinden oynamış gibiydi. Mezar ayrı, taşı ayrı yerdeydi. Hangi mezarın kime ait olduğuna şaşırdım. Mezarların yüzde 50’si yıkıldı. Çok zarar var. Su tesisatımız hasar gördü. Depomuz yıkıldı. Tuvaletlerin boruları patladı. 3-4 çam ağacı devrildi. Mezarlığın duvarlarının tamamı yıkıldı. Bu Allah’tan gelen bir şey. Yakınları geldiğinde üzülüyorlar. İnşallah devletimiz buralarla ilgilenecek.” (AA)

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