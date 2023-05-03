Deprem oldu… Naci Görür o ili bir kez daha uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 09.20’de Adana’nın Aladağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÖRÜR’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Adana/Ergenuşağı-Kozan’da az önce deprem oldu ya, arkadaşlar yine sorulara başladılar. Hep söylediğim gibi bir daha söyleyeyim; 6 Şubat Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleri Adana Havzası’ndaki kimi fayların stres alanlarının değişimine neden olarak onları deprem üretmeye zorlayabilir” ifadelerini kullandı.

GÖRÜR UYARMIŞTI…

Naci Görür, 28 Nisan’da Twitter hesabından şu mesajı paylaşmıştı:

*Maraş’ta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı- güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı.

*Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var.

*Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık.