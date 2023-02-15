‘Deprem öldürmez’ diyen Ali İhsan Göker’e bir soruşturma daha

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, iki büyük depremin ardından sosyal medya hesabından “Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars’ta bile olsalar yine öleceklerdi. Ölüm mekana değil zamana bağlıdır” paylaşımında bulundu.

Tepki çeken paylaşımın ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nce Prof. Dr. Göker hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Prof. Dr. Ali İhsan Göker için paylaşımları nedeniyle üniversite yönetiminin ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Başsavcılığın, Göker hakkındaki soruşturmayı “halkı yanlış yönlendirme, bilgilendirme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla yürüttüğü belirtildi.