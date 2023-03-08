Deprem öncesi kritik rapor hazırlayan müdür kızağa çekilmiş

İddiaya göre, Gaziantep Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü, 27 Aralık 2022’de aynı müdürlük bünyesindeki Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü’nden 1. derece deprem bölgeleri olan Nurdağı ve İslahiye’nin yapı stoğunun “ivedi” olarak gönderilmesini talep etti.

Bunun üzerine Gaziantep Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü yetkilileri, İslahiye ve Nurdağı Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün imar ruhsatı kayıtları doğrultusunda bir rapor hazırladı. 2018’de revize edilen deprem yönetmeliği esas alınarak hazırlanan rapor, 29 Aralık 2022’de il müdürlüğüne sunuldu.

FACİA ADIM ADIM GELİYORUM DEMİŞ

Raporda yer alan bilgilere göre, depremde bin 340 kişinin hayatını keybettiği İslahiye ilçesinde toplam 3 bin 215 binaya ruhsat verildi. 2018 yılından önce ruhsat verilen bina sayısı 2 bin 999, 2018 yılından sonra ruhsat verilen bina sayısı ise 216 oldu.

Raporda, ruhsatlı yapı miktarının yalnızca ilçe merkezini kapsadığı eski belde belediyesi olan Altınüzüm ve Boğaziçi ile köylerdeki yapıların bu rakamlara dahil olmadığı kaydedildi. Depremde 2 bin 170 kişinin yaşamını yitirip, 3 bin 230 kişinin ise yaralandığı Nurdağı’nda ise toplam 11 bin 225 ruhsatlı binanın bulunduğu, bunlardan 144’ünün 2018 yılından önce ruhsat aldığı, 165 yapının ruhsatının 2018 yılı ve sonrasına ait olduğu, 11 bin 225 binanın da CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) kayıtlarıyla sisteme dahil edildiği vurgulandı.

“DEPREM RİSKİ ANALİZİ YAPILMALI”

Raporda, Nurdağı’nın yapı stokuyla ilgili rakamlar sıralandıktan sonra şu değerlendirme yapıldı:

“Deprem yönetmeliği 2018’de yeniden revize edildiğinden dolayı 2018 yılı betonarme ruhsatlı binaların, 2007 yılı deprem yönetmeliğine göre projelendirildiği düşünülerek 2018 ve öncesi yıllardaki yapılan betonarme binaların deprem risk analizi yapılması gerekmektedir 2018 sonrası yeni yönetmeliğe göre yapılan binalar için inceleme ihtiyacı yoktur.”

“BOŞLUKLU BİRİKETLE YAPILAN BİNALAR YIKILMALI”

Raporda, 2018 deprem yönetmeliği ile kullanımdan kaldırılan boşluklu biriketle yapılan binalarla ile ilgili ise, “Ancak, boşluklu biriket olarak şehir merkezi veya köylerde yapılmış olan her türlü yapı deprem analizinde taşıyıcı sisteme sahip olmamaları nedeniyle riskli yapı olarak değerlendirilerek yıkılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. Aynı raporda ayrıca, İslahiye ve Nurdağı bölgelerinde bulunan yapı karakteristikleri, yapım tekniği ve malzemelerinin detaylı olarak incelenmesi için yeterli miktarda ekip oluşturularak erinde inceleme ile risk durumu analiz edilmesi gerektiği de belirtildi.

“SORUMLULAR HESAP VERSİN”

Depremin yerle bir ettiği ilçelere yönelik kritik uyarları içeren raporda imzası bulunan Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Mehmet Serkan Delibaş’ın görev yerinin değiştirilerek pasif bir göreve çekildiğini belirten Şahinbey Belediye CHP’li Meclis Üyesi Hasan Şencan, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü acaba bu raporla ilgili ne yaptı? Eğer raporda belirtilen uyarılar dikkate alınsaydı belki bu kadar insan yaşamını yitirmeyecekti. Maalesef, ölümler göz göre göre geldi” dedi.