Deprem sonrası Hatay’dan gelen görüntüler kan dondurdu

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde diğer deprem, Hatay’ın Antakya ilçesinde de büyük yıkıma neden oldu.

Depremin ardından Antakya’da Devlet Hastanesi yıkıldı, çok sayıda bina enkaza dönüştü.

Yaşanan şiddetli sarsıntıların büyük bir yıkıma yol açtığı kentte, 600 Konutlar bölgesinde sıralı binaların çoğu yıkıldı. Yollarda da çatlaklar oluştu.

Bazı vatandaşların enkaz alanların ortasında kalan halı saha gibi spor tesislerine sığındığı görüldü.

Kent merkezi ve ilçelere, arama kurtarma çalışmasının yürütülmesi amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlarda arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor.

Depremin yerle ettiiği yerlerden biri de Hatay’ın Güzelburç Mahallesi oldu.



Güzelburç Mahallesi’nde onlarca bina yıkıldı. Mahallede yaşayanlar can havliyle kendilerine moloz yığınlarından kurtarmaya çalıştı.