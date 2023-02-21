Deprem sonrası HES felaketi uyarısı

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Yönetim Kurulu, nehir tipi hidroelektrik santrallerin (HES) inşaatlarında arzu edilen jeolojik jeoteknik araştırmaların yeterince yapılmadığını, heyelan kütlesinin bu tür yapılara olası etkilerinin göz ardı edildiğinin anlaşıldığını açıkladı.

Depremden etkilenen bölgelerdeki tüm HES’lerin deprem güvenliğinin test edilmesini öneren JMO yönetimi, testi geçemeyen HES’lerin kapatılmasını, aksi halde daha büyük felaketlerin yaşanabileceğini bildirdi.

JMO tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yerleşim yerleriyle birlikte Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Kilis ve Şanlıurfa’daki baraj ve HES’lere de zarar verdiği belirtildi.

“HEYELAN GÖZ ARDI EDİLMİŞ”

Göksu Çayı üzerindeki Boztepe Enerji tesisinin bulunduğu bölgede 1 kilometreden fazla bir alanın sıvılaşma, yanal yayılma ve heyelan nedeniyle kullanılmaz hale geldiğine dikkat çekilen açıklamada, “Depremden sonra meydana gelen heyelanın HES inşaatının bulunduğu alana doğru da devam ettiği ve o bölgede de bazı hasarlara neden olduğu görülmektedir. Nehir tipi HES inşaatlarında arzu edilen jeolojik jeoteknik araştırmaların yeterince yapılmadığı, bu heyelan kütlesinin bu tür yapılara olası etkilerinin göz ardı edildiği anlaşılmaktadır” denildi.

“DAHA BÜYÜK FELAKETLER YAŞANIR”

JMO yönetimi, DSİ ile Elektrik Üretim AŞ’den (EÜAŞ) riskli alanları gözden geçirmesini ve olası mühendislik problemlerini çözmesini isterken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) da mevcut tüm baraj ve HES’leri deprem güvenliği açısından yeterlilik testinden geçirmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Testlerde yeterli görülmeyen tesisler kapatılarak deprem güvenliği sağlanana kadar enerji satın alma işlemi durdurulmalıdır. Aksi takdirde gelecekte meydana gelebilecek herhangi bir olası depremde daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalınacaktır” uyarısı yapıldı.