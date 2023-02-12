Deprem sonrası incelenen bina sayısı açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’teki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yaptı. Bakan Kurum şunları söyledi:

– Şu an itibariyle Gaziantep’teki can kaybı sayımız 3 bin 273’e ulaştı. 13 bin 325 vatandaşımızı yaralı olarak kurtardık. Tedavileri biten vatandaşlarımız var, devam eden vatandaşlarımız var.

– 18 bin 868 çadırımız şu an itibariyle Gaziantep’te kurulmuştur. Talep ve ihtiyaç doğrultusunda çadır kurulumunu 35 bin sayısına kadar çıkarıyor olacağız. Yine ilk etapta bin 408 konteynerimizi kurduk.

– 6 bin personelle şu an itibariyle hasar tespit çalışmalarımızı 10 ilde yürütmekteyiz ve şu ana kadar 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. Bu binalarda toplamda 1 milyon bağımsız bölümün hasar tespitini yapmış olduk. Bu incelemeler çerçevesinde şu an itibariyle 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun yine tespitini yaptık. Bu binalarımıza hasar tespiti yapılmayan binalarımıza vatandaşımızın kesinlikle girmemesini, oturmamasını, eşya dahi almaması noktasında uyarılarımızı bir kez daha yapmak isterim” diye konuştu.

“E-DEVLET’TEN ÖĞRENEBİLİRLER”

– Hasarsız ve az hasarlı yapılardaki oturan vatandaşlarımız e-Devlet sisteminden ve ‘hasartespit.csb.gov.tr’ adresinden binalarına ilişkin tespitlerini net bir şekilde öğrenebilirler.

Az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilir. Bu süreçte barınma ve beslenme ihtiyaçları onların talepleri doğrultusunda ne zamana kadar isterlerse dışarıda sağlanacaktır. Ancak tespiti yapılan binalarda vatandaşlarımızın oturmasında az hasarlı ve hasarsız binalarda oturmasında da bir sakınca olmadığında burada ifade etmek isterim.

– Şu ana kadar Gaziantep’imizde 7 bin 965 binada 19 bin 320 evin tespiti yapıldı ve bu çerçevede 19 bin 320 ev ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespitini yapmış olduk. Hasar tespit çalışmaların vatandaşlarımız bilgilendiriliyor ve e-Devlet üzerinden de hasar durumuna göre yapması gerekenleri de ayrıntılı bir şekilde veriyoruz.