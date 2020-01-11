Deprem sonrası Meral Akşener’den Kanal İstanbul çağrısı!

Twitter hesabından paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları belirtti:

* İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem bir kez daha deprem gerçeğini gün yüzüne getirdi.

* Kanal İstanbul gibi hiçbir faydası olmayan kaynak israfı proje yerine, İstanbul’daki milyonlarca yapıyı depreme uygun hâle getirme üzerine projeler üretilmeli.

NE OLMUŞTU?

İstanbul saat 16:38’de 4.8 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Başta AFAD Koordinasyon Merkezimiz olmak üzere diğer çağrı merkezlerimize deprem sonrasında, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmemişti” açıklaması yapmıştı.

Silivri Belediyesi’nden yapılan açıklamada da “Herhangi bir can ve mal kaybı yoktur” denilmişti.

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