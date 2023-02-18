Deprem sonrası oluşan dev çukur dehşete düşürdü





6 Şubat günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Deprem Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı yerle bir etti.

Yaşanan depremler nedeniyle şimdiye kadar 40 bin 642 kişi hayatını kaybederken 108 bin 68 kişi de yaralandı.

DERİN ÇUKUR OLUŞTU

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’te oluşan derin çukur havadan görüntülendi.

Merkez Şahinbey ilçesindeki Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi’nde bulunan Aydınbaba Parkı’nda depremin etkisiyle derin bir yarık oluştu.

Yarığın devamında sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur meydana geldi. (AA)