Deprem sonrası yanlış bilgi paylaşanlara soruşturma

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğünde depremin ardından sosyal medyada korku, panik ve endişe yaratacak yanlış bilgileri paylaşanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, “Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, yanlış veya doğruluğu bulunmayan çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.