Deprem soruşturmalarında gizlilik kararı kaldırıldı

Diyarbakır’da deprem sonrasında yıkılan ve 414 kişinin ölümüne, 1097 kişinin yaralanmasına neden olan Diyar Galeria, Sözel, Hisami, Yoldaş, Serin-2 ve Işık apartmanıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çok yönlü sürdürülürken, çöken her bina için alınan gizlilik kararları ise delillerin önemli ölçüde toplanmış olması nedeniyle kaldırıldı.

Gözler yıkılan binalarla ilgili jeoloji, inşaat ve deprem mühendisleri ile mimarlardan oluşan bilirkişi raporlarına çevrildi.

BİLİRKİŞİ RAPORLARI 45 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

Raporların tamamlanması ve kusur oranlarının belirlenmesinden sonra soruşturmaya yön verecek olan Deprem Suçları Soruşturma Bürosu savcıları şüpheliler hakkında iddianame hazırlayıp dava açacak, kusuru tespit edilemeyenler hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair takipsizlik kararları verilecek.

Raporların 45 gün içinde tamamlanıp savcılıklara teslim edileceği bildirilirdi.

ÇÖKME RİSKİ OLAN ALANA GİRİLEMEDİ

Öte yandan kolon ve kiriş kesme iddialarıyla gündemden düşmeyen Diyar Galeria sitesinin dün itibariyle yıkımına başlandı.

Bu nedenle de bilirkişilerin, kolon kesildiği ileri sürülen dükkân ve spor salonunda keşif yapamadığı öğrenildi.

Alınan beton ve karot örnekleri ile demir numuneleri ve zemin etüdüyle ilgili de incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Diyarbakır’da 414 kişinin ölümüne neden olan 6 binayla ilgili tutuklananların sayısı 23 olurken, Galeria müteahhitlerinden bir kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı, 9 kişi hakkında ise yurtdışı yasağı konularak adli kontrol kararı var. 3 kişi hakkında ise ev hapsi kararı bulunuyor.