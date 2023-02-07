Deprem toplanma alanı nerede? Maraş, Hatay, Adana, Gaziantep deprem acil toplanma alanları…

Meydana gelen depremler ardından yaşanan artçı sarsıntılar vatandaşlarda korku ve panik yaratabiliyor. Tedirgin eden depremler ardından, acil toplanma alanları merak konusu oluyor.

ACİL TOPLANMA ALANI SORGULAMA

ACİL TOPLANMA ALANI NASIL SORGULANIR?

Acil toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) sayfasına giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığında bulundukları yerdeki uygun toplanma alanlarını öğrenebilirler.

İBB DEPREM TOPLANMA ALANLARINI ERİŞİME AÇIK

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, karar destek modeli ile 39 ilçenin “Toplanma ve Geçici Barınma Alanları”nı belirledi. Uygulanan modelde, toplanma alanı seçim kriterleri saptandı, puanlama yöntemi uygulandı ve AFAD, AKOM, Kıyı Emniyet Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili birçok kurumun içinde yer aldığı bilimsel altlıklara dayalı olacak şekilde bir model ortaya konuldu. Belirlenen alanlara “http://sehirharitasi.ibb.gov.tr” adresinden ulaşmak mümkün. İşte İBB aracılığı ile öğrenilebileceği deprem toplanma alanları…

İSTANBUL ACİL TOPLANMA ALANLARI

AVM’LER TOPLANMA VE BARINMA ALANI OLDU

Harita incelendiğinde ortaya ilginç bir sonuç çıktı. “Toplanma alanları” içinde AVM’lerin önündeki meydanların ve mezarlıkların, “geçici barınma alanları” içinde de AVM binalarının olması dikkat çekti. Deprem nedeniyle konutları kullanılamaz hale gelen nüfusun barınma ihtiyacının karşılanacağı “geçici barınma alanları” olarak millet bahçeleri, stadyumlar, meydanlar, açık spor alanları, parklar, askeri alanlar, spor tesisler ve AVM’ler belirlendi. Bu alanlar içinde Sultanahmet Meydanı, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nın yanı sıra, AVM’ler de yer aldı.