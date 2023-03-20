Deprem toplanma alanına 97.5 milyonluk millet bahçesi

Bartın Valiliği ve Kızılay tarafından doğal afetlerde çadır kent alanı olarak kullanılmak üzere planlanan yeşil alana, millet bahçesi yapılmaya başlandı.

97.5 milyon liraya Balans Yapı tarafından yapılacak olan projeye, yaşanan deprem ve sel felaketlerini yaraları sarılmadan başlanılmasına ve fidanlık olarak bilinen afet toplanma alanının yok edilmesine Bartın Emek Demokrasi ve Çevre Platformu üyeleri ve vatandaşlar karşı çıkarak eylem yaptı.

Yağmur altında yapılan eylem sırasında güvenlik güçleri de geniş önlem aldı.

“MİLLET BAHÇESİ YAPMAYA PARANIZ VARSA AFAD İÇİN NEDEN PARA DİLENİYORSUNUZ?”

Millet bahçesi yapılmak istenilen alanın yanında bulunan Kızılay binası önünde toplananlar, “Fidanlığıma dokunma, meyve ağaçlarını kesme” diye sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Eğitim-Sen Bartın Şube Başkanı Sedat Bora, şöyle konuştu:

*Fidanlık afet toplanma alanı olarak kalsın demek için buradayız. Kentin, oksijen deposu olan alanda birkaç günden beri ağaçların kesilerek, iş makineleri çalışmaya başladı. Kısa süre önce büyük bir deprem felaketi yaşadık.

*Bu felaketin yaraları henüz sarılmamışken fidanlığı talan edecek kadar paranız varsa, binlerce canımızı enkaz altında bırakan AFAD için niye yardım dileniyorsunuz?

Burası halkın ortak mülkiyetidir. Tüm emek ve demokrasi örgütleri afet bölgesine yardım toplama derdindeyken bir baktık inşaat başlamış. Bu aceleyi anlayamadık.

*Bu arazide binlerce elma ağacı, endemik bitkiler ve fidanlar var. Millet bahçesi yapıldıktan sonra ne yapılacak orada, kek mi dağıtılacak?

1 YILDA MALİYETİ 3 KATINA ÇIKTI

Platform adına konuşan Emin Öztürk, millet bahçesine harcanacak olan paranın depremzedeler için kullanılmasını istedi.

Proje için yaklaşık 1 içinde 2 kez ihale yapıldığını dile getiren Öztürk, “2021 yılında proje için yapılan ihale 33 milyon 463 bin lirayken iptal edildi. Bu sefer 97 milyon 507 bin liraya ihale edildi. Böylelikle yüzde 300 gibi devasa bir fark üstelik halka ait olan, halkın olan bu para kimlere nasıl peşkeş çekilmiştir?” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 14 Mart’ta millet bahçesi için çalışmaların başladığını sosyal medya hesabından duyurarak alanda inceleme yapmıştı.