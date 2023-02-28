Deprem toplanma alanları protestosunda bakana çağrı: Talan projelerini durdurun

İstanbul’da deprem toplanma ve barınma alanlarının ranta kurban edilmesine itiraz eden kent ve doğa savunucusu sivil toplum kuruluşları Ataşehir’deki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü önünde protesto gösterisi yaptı.

Eylemde, “Doğama, ormanıma, yeşilime, yaşam ve deprem toplanma alanlarıma dokunma” pankartı açıldı. Aralarında Aydos Ormanı Savunması, Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi, Ümraniye Kent Savunması, Kuzey Ormanları Savunması, Validebağ Gönüllüleri temsilcilerinin de bulunduğu grup adına yapılan ortak açıklamayı Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi Sözcüsü Gülseren Onanç okudu.

“BARINMA ALANLARINDA AVM VE REZİDANSLAR YÜKSELİYOR”

Açıklamada “Depremin yarattığı büyük can kaybı ve hasar, deprem sonrası yaşanan koordinasyonsuzluk ve 23 gün geçtiği halde devam eden barınma sorunu 1999 Gölcük Depremi’nden hiçbir ders alınmadığını gösteriyor. Oysa 1999 depremi sonrası AKUT ve Valilik işbirliği ile İstanbul’da binlerce toplanma ve 470 barınma alanın belirlenmiş, kentin her yeri AFAD konteynerleri ile donatılmıştı” denildi. İstanbul’da bugün 470 barınma alanından geriye sadece 77 tanesinin kaldığına dikkat çekilerek 393 barınma alanında bugün AVM, otel ve rezidansların yükseldiği vurgulandı.

Geriye kalan 77 barınma alanın da hala risk altında olduğu kaydedilerek “Avrupa Yakası’nın en büyük barınma alanı olan Kemerköy’deki 200 bin metrekare yeşil alan bakanlığınızın ‘rezerv alan’ kararı ile, 100 bin metrekare yeşil alan da Eyüp Sultan Belediyesi’nin satışı ile betona boğulmaya başlandı. Aynı şekilde Çekmeköy’deki Anadolu Yakası’nın en büyük deprem barınma alanları olan park ve askeri arazi de ranta kurban ediliyor. Ayrıca İstanbul’daki eski askeri alanların hepsi birer birer rant projesine dönüştürülüyor” ifadeleri kullanıldı.

“ACİL DEPREM TOPLANMA ALANLARINA İHTİYAÇ VAR”

İstanbul’da deprem toplanma alanlarının durumunun da iyi olmadığı belirtilerek “Kent içinde mezarlıklar dışında yeşil alan kalmayınca küçücük parkların yanı sıra, viyadük altı, gökdelen avlusu, benzin istasyonu önü gibi çok riskli yerler toplanma alanı olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz hafta deprem riski nedeniyle tahliye edilen 93 okuldan en az 38’i de deprem toplanma alanları arasında yer alıyor. Oysa, İstanbul’un nüfusu resmi rakamlara göre 16 milyon, aldığı ve deprem sonrası almaya devam ettiği göç ile 20 milyonu aşmış durumda. İstanbul’un çok acil, hemen şimdi amacına uygun nitelikte deprem toplanma ve barınma alanlarına ihtiyacı var. Kaybedecek bir metrekare yeşil alana bile tahammülümüz yok” denildi.

BAKAN’A ÇAĞRI

Açıklamada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “Sizi, bakanlığınızın görev ve sorumluluklarını yerine getirerek, deprem toplanma ve barınma alanlarındaki yağma-talan projelerini derhal durdurmaya, ormanlardaki tahribata son vermeye davet ediyoruz” çağrısı yapıldı. Açıklamada “Aksi takdirde belki de yarın gerçekleşecek olan büyük İstanbul Depremi’ndeki kayıpların bir numaralı sorumlusu siz olacaksınız” denildi.