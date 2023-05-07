Deprem travması yaşayan Diyarbakır dinamitlerle güne uyandı

6 Şubat depreminin ağır travmasını atlatamayan Diyarbakırlılar şehir hastanesi için kullanılan güçlü dinamitlerin patlama sesleriyle irkiliyor. Merkez Kayapınar İlçesinin Talaytepe Mahallesi’ndeki Dorşin Caddesi ile Necmettin Erbakan Bulvarı’nın kesiştiği bölgede yapımına başlanan 1000 yataklı Şehir Hastanesi inşaatında temel açma işlemlerinde tahrip gücü yüksek dinamitler kullanılması çevre sakinlerini canından bezdirdi.

Dinamitlerin patlamalarının yol açtığı sarsıntılar, cam ve çerçevelerin yanısıra binaları da etkiliyor, bu durum da 6 Şubat depremlerinin travmasını yaşayan özellikle çocukların aynı korkuyu yaşamasına yol açıyor, Diyarbakırlıları çileden çıkarıyor. Hastane inşaatı çevresindeki binalarda yaşayan vatandaşlar şantiyedeki yetkililerle görüşüp sonuç alamayınca çareyi Valiliğe başvuru yapmakta buldu, ancak buradan da eli boş döndü. Günün belirli saatlerinde aralıklarla patlatılan dinamitlerden rahatsız olan vatandaşlar seslerini duyurabilmek için bugün şantiye alanında bir protesto eylemi gerçekleştirmek istedi ancak buna da polisin müdahalesiyle izin verilmedi.

Hastane temelindeki kayalık zemini dinamitlerle kırmakta ısrar eden Gürbağ firması, tüm girişimlere rağmen faaliyetlerine devam ediyor. Şehir merkezinde dinamit kullanmanın çevredeki diğer yapılara da zarar verdiğini belirten semt sakinleri, patlamalarla yaşadıkları sarsıntıların deprem etkisi yarattığını, evde özellikle çocukların korkup psikolojilerinin bozulduğunu, ayrıca bu durumun binaların taşıyıcı sistemini de olumsuz etkilediğini belirtti. Kulakları sağır eden patlama seslerinin uykuda olanları uykudan uyandırdığını belirten vatandaşlar, Valiliğe yaptıkları başvurudan da sonuç alamadıklarını ifade etti.

GÜRBAĞ İHALEYİ KAZANMIŞTI

Şanlıurfa’daki sel felaketinde 17 kişinin boğularak can verdiği beş ayrı bulvarı birbirine bağlayan ve ölüm kavşağı olarak anılan Abide viyadüğünün yüklenici firması olarak bilinen Gürbağ, 3 milyar 924 milyon bedelle ikinci kez ihalesi yapılan Diyarbakır Şehir Hastanesi’nin ihalesini almıştı. Şehir Hastanesi ihalesini 23 Ağustos 2021’de 1 milyar 93 milyon 312 bin TL bedelle Limak almış 2 Kasım 2021’de de sözleşme imzalanmıştı. Hastanenin henüz temeli bile kazılmadan rekor düzeyde artan inşaat maliyetleri ve yüksek enflasyon nedeniyle şantiye 4 ay sonra kapandı. Limak, zarar ettikleri gerekçesiyle “yüzde 15’i tamamlanmamış kamu ihalelerine tanınan tasfiye” kararından faydalanarak inşaatı durdurdu.

ÜÇ KATI FİYATLA GÜRBAĞ’A VERİLDİ

Sağlık Bakanlığı 23-29 Kasım 2022 tarihleri arasında yeniden ihaleye çıktı. İhale tam üç katı bedelle 3 milyar 924 milyon lira bedelle Gürbağ firmasına verildi. Gürbağ, deprem faleketi sonrasında yapılacak konutların da ihalesini kısa süre önce almıştı.