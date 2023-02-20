Deprem vurduğu Antakya’da ibretlik tabela





Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından yıkıma uğrayan Hatay’ın Antakya ilçesindeki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

“DEPREME DAYANKLI” TABELA

Kent merkezinde “depreme dayanıklıdır” reklamıyla satışa sunulmuş ancak depremde enkaza dönen site inşaatını gören vatandaşlar, yıkıntılar arasında günlük hayatını sürdürmeye çalışırken şahit oldukları bu tabloya ibretle bakıyor.

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Depremden önce inşaatı devam eden sitenin önündeki tabelada, “Depreme dayanıklı. Altınpark 2 Sitesi, üst düzey standartlarda tasarlanarak, kaliteli, sağlam, dayanıklı malzemeler kullanılarak ve alanında uzman profesyonel ekiplerce inşa edilip siz değerli sakinlerini beklemektedir.” ifadeleri yer alıyor.

“SİZİ RAHAT ETTİRMEK İÇİN”

Diğer reklam tabelalarında ise şunlar yazıyor:

*Sevdikleriniz için ferah yaşam alanları ve prestijli bir hayat. Modern mimari tecrübeyle buluştu.

*Çeyrek asra yaklaşan bilgi deneyim ve tecrübesiyle Fahri Altınöz İnşaat, sizlere modern mimari, estetik yapı ile standartların üstünde ayrıcalıklı yaşamın kapılarını aralıyor.

*Karlı yatırım için her geçen gün artan değeri ve gözde konumuyla Altınpark 2 Sitesi. Ailenize yüksek standartlarda bir ev yakışır.

*Geniş ferah ve konforlu dairelerde sizi rahat ettirmek için her ayrıntı düşünüldü. Kalite ve konforlu malzemelerin kullanıldığı Altınpark 2 Sitesi, yaşadığınız her ana değer ve güzellik katacak. (AA)