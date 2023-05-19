Deprem yardımları, AKP’nin seçim rüşveti mi oldu?

Depremzedeler için gönderilen ve lojistik merkezinde bekleyen malzemelerin Gaziantep kent merkezinde iki seçim arası dağıtılması tepki çekti.

CHP Gaziantep Milletvekili Adayı Avukat Hasan Öztürkmen’in sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde, depremzedelere dağıtılmak üzere gönderilen başta temizlik malzemesi; battaniye, çocuk bezi gibi malzemelerin depolandığı lojistik merkezi olarak kullanılan Ortadoğu Fuar Merkezi’ndeki (OFM) depoları ve çevresindeki faaliyet görülüyor. Görüntülerde söz konusu malzemeler forkliftle kamyon ve kamyonetlere yükleniyor.

“ASYA” YAZILI YARDIM KOLİLERİ

Üzerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afet Acil Sosyal Yardım Kolisi yazılı kutuların yanı sıra, sabun, çocuk bezi, battaniye gibi çeşitli yardım malzemelerinin bulunduğu depremzedelere gönderilen malzemeler, 8 Şubat mahallesi’ndeki 15 Nolu Aile Sağlık Merkezi önünde, daha önce hazırlanan ve görevlilerin elinde bulunan listelerde isimleri yazılı kadınlara dağıtıldı.

OFM’de yardım malzemesi yüklenen kamyon ile 8 Şubat Mahallesi’nde yardım malzemesi dağıtan kamyonun plakalarının aynı olması da dikkat çekti.

AKP SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Depremzedeler için gönderilen malzemelerin Gaziantep kent merkezindeki dağıtım görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP Gaziantep Milletvekili Adayı Avukat Hasan Öztürkmen, “Değerli vatandaşlarımız depremzedeler için gelen yardımları AFAD 8 Şubat Mahallesi’ne AKP seçimi için dağıtıma çıkartıyor. Lütfen siz karar verin” şeklinde tepki gösterdi. Öztürkmen, SÖZCÜ’ye, “AKP deprem yardımlarını seçim rüşveti olarak dağıtıyor. Mülki amirleri ve cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Bu, açıkça görevi kötüye kullanmaktır” dedi.