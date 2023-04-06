Deprem yardımları sır gibi saklanıyor… Ne kadar toplandı, nereye harcandı bilinmiyor

Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden deprem yardımlarının akıbetini sordu.

İçerisinde vatandaşın vergilerinin de olması nedeniyle bağışlar konusunda halka hesap verilmesi gerektiğini düşünen VAVEK yönetimi, vadedilen yardımların ne kadarının ödendiği, toplanan paraların hangi kurumlara aktarıldığı, yardım paralarını alan kurumların bu paraları kimlere, nerelere ve ne amaçla harcadığı sorularının kamuoyu adına açıklanmasını istedi.

Ancak Cumhurbaşkanlığı, taahhüt edilip yatırılmayan paraları açıklamadı.

Milyarlarca liralık yardım paralarının kimlere ya da hangi projelere aktarıldığına ilişkin bilgiler de adeta sır gibi saklandı.

VAVEK Başkanı Dr. Turgay Bozoğlu imzasıyla CİMER’e gönderilen mektupta, Tek Yürek Türkiye Kampanyasında bağışta bulunacağını ilan edenlerin listesi de verildi.

Mektupta, “AFAD’ın resmi sitesinde 2021 ve 2022 yıllarına ait finansal tablolar neden yayımlanmamaktadır” sorusu da yöneltildi.

ÖDEMEYENLER AÇIKLANMADI

CİMER, kamuoyunun da büyük merakla beklediği bu soruları AFAD’a yöneltti.

AFAD Bağışçı İlişkileri Daire Başkanlığından, herkesin merak ettiği değil, herkesin zaten bildiği yanıtlar geldi.

AFAD, taahhüt edilip ödenmeyen bağışları ve bağışçıları açıklamak yerine, bağışçıların beyan ettiği tutarların AFAD ve Kızılay’a yatırılmak üzere taahhüt edilmiş tutarlar olduğu, bu hesaba yatırılmış tutarların depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla kullanılacağını belirtmekle yetindi.

Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) Başkanı Dr. Turgay Bozoğlu

“SORMAK EN DOĞAL HAKKIMIZ”

Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) Başkanı Dr. Turgay Bozoğlu, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, kamu adına toplanıp kamu adına harcanan her türlü kaynağın şeffaf bir şekilde halka açıklanması gerektiğini söyledi.

Halkın da hesap sorma hakkı olduğunu belirten Bozoğlu, “Biz, vatandaşın vergisini korumak amacıyla kurulmuş bir derneğiz. Bağış diye açıklanan paraların yaklaşık 90 milyar lirası kamu kurumlarının yaptığı bağışlardan oluşuyor. O kurumların bağışları, vatandaşın ödediği vergilerden oluşuyor. O halde o paraların nerelere harcandığı vatandaşa tek tek açıklanmalı. Biz hakkımızı kullanıp sorularımızı yönelttik. Bununla da kalmayıp, tüm harcamaları elimizden geldiğince takip edeceğiz” dedi.