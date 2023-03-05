Deprem yardımlarını çalan emniyet müdürü açığa alındı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görev yapmak üzere çevik kuvvet personeli görevlendirdi.

Personelin başında bulunan 4’üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar I., görevlerini tamamlayıp 26 Şubat’a Tekirdağ’a dönerken iddiaya göre, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, Tekirdağ’daki evine getirdi. Yadigar I.’nın durumu müdürlerine bildirildi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, Yadigar I.’nın evine yakın kameraları inceleyerek, malzemeleri evine taşıdığını belirledi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle Yadigar I.’nın evinde yapılan aramada jeneratör, büyük çadır, bağlantı kabloları, şişme yatak, uyku tulumu, seyahat çantası, bere, bot, yağmurluk kaban, küçük çadır, köpek maması, elektrikli ısıtıcılar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Yadigar I., Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen Yadigar I., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, Yadigar I.’nın serbest bırakılmasına itiraz etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tekirdağ Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde görevlendirilen bir emniyet personelinin afet bölgesinden dönerken depremzedeler için gönderilen bazı yardım malzemelerini beraberinde getirerek ikametinde bulundurduğuna dair yapılan ihbar neticesinde ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmış ve işten el çektirilerek açığa alınmıştır.

Akabinde hemen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen personel, mahkemeye çıkarılmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ancak bu karara Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunulmuştur.

Olay, Valiliğimiz ve Emniyetimiz tarafından yakinen takip edilmektedir. Devletimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kurumlarıyla suç ve suç işleyenlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

Bu arada Yadigar I.’nın deprem bölgesinden aldığı 2 kuşun kafes içinde fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, ‘Deprem ve zede kuşlarım’ yazdığı görüldü. (DHA)