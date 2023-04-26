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26 Nisan 2023
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Deprem yardımlarını evine götürdü, gözaltına alındı

Alaturka Online
Alaturka Online

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milas Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi’nde depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli bir kişinin, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken yaşamsal malzemeleri evine götürdüğü bilgisine ulaştı.

F.T.’nin evinde yapılan aramada depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan çok sayıda hijyen malzemesi, yorgan, battaniye, el feneri, çorap, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi ürünler ele geçirildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis tarafından hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınan F.T.’nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

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