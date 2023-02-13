Depremde anne ve anneannesini kaybetti: Bunu yapanları asla affetmeyeceğim

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası arama kurtarma ekiplerinin geç geldiğini ifade eden depremzede yakınları isyanda. Yardımların daha çabuk ulaşması durumunda can kaybının daha az olacağını belirten vatandaşlar, birçok vatandaşı sağ olarak kendi çabaları ile kurtardıklarını söyledi.

“ÜZGÜN DEĞİL ÖFKELİYİM”

Depremde Hatay Antakya ilçesi Fatih Caddesi’nde yıkılan binada annesini ve anneannesini kaybettiğini belirten Yusuf Unutmaz, kendi imkanları ile çıkarttığı anne ve anneannesinin cansız bedenlerinin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Enkaz altında kalanlara çok geç müdahalede bulunulduğunu belirten Yusuf Unutmaz, “Bu gördükleriniz Antigone oyunu değil; sokakta yatan annem ve anneannem. Naaşlarına devletten kimseye el sürdürmedim, ellerimle çıkardım ellerimle gömdüm, başında nöbet tuttum tüm gece. Kimseyi yaklaştırmadım bile. Taziye mesajları atıyorsunuz atmayın; üzgün değil, öfkeliyim” paylaşımında bulundu.

“HAYATIM BOYUNCA BİR OY VERMEDİM”

Depremin ardından Ankara’dan Hatay Antakya ilçesine hareket ettiğini belirten Unutmaz, şunları söyledi:

“Biz Antakya’ya vardığımızda annemin ve anneannemin kaldığı apartmanda hiçbir çalışma yoktu. Çocukluğumun geçtiği Fatih Caddesi’ne geldiğimde her yer yıkılmıştı. Hayatım da şu anda bu durumda. Ailem bu yıkıntıların altında kaldı. Birçok akrabam enkaz altında kaldı.

Devletimiz Antakya’yı unuttu. Suriye’den mi yardım isteyelim? Annem ve babam hayatı boyunca vergi ödedi. Ben bundan sonra tek kuruş vergi vermeyeceğim. Hayatım boyunca bir oy da vermedim, vergi de vermeyeceğim.

Antakya kaderine terk edildi. Annem burada yanımda yatarken, kurtarılmayı beklerken vinçler yanımızdan geçerek daha önemli kişileri kurtarmaya gitti. Kaç tanesine el sallamamıza rağmen durmadılar.

Depremin gecesi herkesin uyumasını bekledim. Belki annemin sesini duyarım dedim. AFAD 60. saatte kazımıza el koydu. Sonra da gece yarısı enkazdan geçmiş olsun diyerek ayrıldı.

Kendi imkânlarımızla getirdiğimiz iş makinalarını bile oraya geçirmek için devletin kendisiyle mücadele ettik. İletişim engeli yüzünden kaç kişini öldü” şeklinde tepki gösterdi.

“BUNU YAPANLARI ASLA AFETMEYECEĞİM”

İlk seçimlerde Antakya’dan ya da İzmir’den aday olmak istediğini ve hayatını bu davaya adadığını ifade eden Yusuf Unutmaz şunları söyledi:

“Benim annemi aldılar, sevdiklerimin parçalarını toplattılar. Yanlarına bırakmam. Sesimi duyun bana ulaşın. Anneme, aileme, memleketime bunu yapanları asla affetmeyeceğim. Benim kalbim kırıldı dün, taş oldum taşların arasında. Kaybetmekten korktuğum tek şeyi kaybettim. Çocukluğumu, memleketimi, ailemden onlarca kişiyi kaybettim. Artık kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Bıçak gibi keskinim ve söz verdim anneme.”